Американский нападающий «Авангарда» забросил 7 голов в 5 матчах. Он признался, что некоторые шайбы были одинаковые.

Американский нападающий «Авангарда» забросил 7 голов в 5 матчах. Он признался, что некоторые шайбы были одинаковые.

В пяти матчах серии против «Лады» американский нападающий «Авангарда» Рид Буше забросил 7 шайб, из которых 5 – в большинстве. Сейчас Буше является лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

– Можно сказать, что мы нащупали слабое место «Лады» в меньшинстве и забивали одинаковые голы вновь и вновь, – признался форвард. – Практически все ребята, которые играют в большинстве, здорово поработали.

Буше доволен тем, как сложился сегодняшний матч и вся серия в целом.

– Хороший матч получился. Мы сразу же завладели инициативой и уже не отдавали ее противнику. Мы уверенно работали. И здорово, что у нашего вратаря «сухарь». Классная победа. Что касается серии в целом, то мы показывали хороший хоккей, может быть, за исключением четвертого матча, где не все так хорошо складывалось. Но это была хорошая серия, которая осталась за нами, – прокомментировал хоккеист.

В то же время опытный американец отдал должное «Ладе» за трудолюбие и настойчивость. Но «Авангард», по его словам, старался отвечать тем же.