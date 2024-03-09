У «Авангарда» нет особых предпочтений, с кем играть, ведь все будущие соперники сильные. Игроки немного отдохнут и начнут готовиться к серии.

У «Авангарда» нет особых предпочтений, с кем играть, ведь все будущие соперники сильные. Игроки немного отдохнут и начнут готовиться к серии.

После сегодняшней победы над «Ладой» (4:0) главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел краткий итог игры и серии с тольяттинской командой.

– Тяжело было играть с «Ладой» и сегодня, и в серии, но сегодня ребята полностью выполнили установку, которую дали на игру. Все было сделано качественно, а главное – мастеровито и уверенно. Рад, что обыграли «Ладу» и прошли в следующий раунд. Сейчас главное – отдохнуть немножко, проветрить голову и готовиться к следующему сопернику, – сказал Кравец.

Говоря о серии с тольяттинцами, специалист отметил следующее:

– Всю серию мы отыграли в шесть защитников – хотелось бы, чтоб поправился Роман Абросимов. А не хотелось бы, чтобы возникали такие ситуации, как в четвертой игре, когда мы начинали психовать и удаляться. То есть сбивались индивидуальные действия, которые не дают результата, а только вносят разлад. Нужно выполнять игровое задание всей командой.

Следующий соперник омичей пока неизвестен. Но, предположительно, им может стать московский «Спартак» или ярославский «Локомотив». В этом сезоне плей-офф уже со второго раунда перекрестный между конференциями. «Авангарду» давно не приходилось встречаться с западными командами на столь ранних стадиях плей-офф. Однако, по словам наставника «ястребов», большой разницы, с кем именно играть, нет.

– Предпочтений нет, потому что все, кто выходит во второй раунд, – команды сильные. Я смотрю игры и «Локомотива», и «Динамо». Думаю, предстоит очень серьезный второй раунд. «Спартак» или «Локомотив»? Подстраиваться ни под кого не будем. Но мы должны очень хорошо играть в атаке. Чем больше ты действуешь в атаке в чужой зоне, тем меньше шансов, что забьют гол в твои ворота, – заявил Кравец.

По поводу игровых ошибок Кравец высказался, может, не оригинально, но правильно: нужно не стараться их допускать, а именно не допускать. Он привел в пример забившего сегодня четвертый гол Михаила Беляева. Тренер отметил, что по ходу сезона нападающий прибавил. Однако и он допускает оплошности. Но на то и существует тренерский штаб: вместе с командой он анализирует ошибки, и в следующем матче игроки уже не повторяют своих ошибок.

А главный тренер «Лады» Олег Браташ, поблагодарив своих игроков за серию, заявил, что «Авангард» можно причислить к одному из главных претендентов на золото. По мнению специалиста, это одна из сильнейших команд в Лиге.