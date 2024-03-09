Закрывали его в декабре прошлого года из-за морозов. Теперь в «Меге» ждут более стабильной температуры.

Закрывали его в декабре прошлого года из-за морозов. Теперь в «Меге» ждут более стабильной температуры.

В паблике скейт-парка омской «Меги» появилась информация о том, когда вновь заработает скейт-парк. Конкретной даты там, правда, не называется

– Скейт-парк будет открыт, как только установится стабильная плюсовая температура. Использование скейт-парка в периода перепад температур может пагубно сказаться на бетонном покрытии, – сообщается в телеграм-канале скейт-парка.

Скейт парк был открыт в 2022 году и располагается на крытой парковке торгового центра.