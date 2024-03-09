Для этого пришлось без наркоза провести сложнейшую операцию на сосудах головного мозга. Инсульт 76-летнему мужчине больше не грозит.

Для этого пришлось без наркоза провести сложнейшую операцию на сосудах головного мозга. Инсульт 76-летнему мужчине больше не грозит.

В омском Минздраве рассказали интересную историю о спасении немолодого пациента от потенциального инсульта. Последние два года пенсионер жаловался на головную боль, головокружение и шум в ушах. Обследование сонных артерий показало, что там есть бляшки, из-за этого высок риск инсульта. Нужно было действовать.

Сложность ситуации заключалась в том, что пациенту 76 лет, до этого он уже перенес инфаркт и операцию на сердце. К тому же у него диагностировали обструктивную болезнь легких.

– С учетом высоких рисков осложнений врачи выбрали единственный правильный вариант для нашего пациента: выполнить операцию без общего наркоза, в сознании, чтобы минимизировать возможные осложнения на сердце и легкие и чтобы во время операции моментально оценивать реакцию головного мозга, – рассказал сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко.

Мужчина согласился без раздумий. Операция прошла под так называемой проводниковой анестезией, где была отключена только чувствительность шеи. Это сумели организовать анестезиологи Евгений Крупко и Денис Саводеров.

Все завершилось благополучно, и теперь 76-летнему мужчине инсульт больше не грозит.