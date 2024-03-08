Омск-Информ
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·Культура/Афиша

На следующей неделе сразу в двух парках пройдет праздник, посвященный Масленице.
Омичей пригласили на проводы зимы. Мероприятия, посвященные Масленице, пройдут 17 марта в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ. 
– Целый день вас будут ждать множество мероприятий, творческих номеров, розыгрышей, традиционных масленичных игр, блины, фотозоны и, конечно же, сожжение чучела, – сообщили в администрации парков.
Участникам мероприятия обещают активности и развлечения. Праздник начнется в 12:00, сожжение чучела запланировано на 16:30.
·Культура/Афиша

На следующей неделе сразу в двух парках пройдет праздник, посвященный Масленице.
Омичей пригласили на проводы зимы. Мероприятия, посвященные Масленице, пройдут 17 марта в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ. 
– Целый день вас будут ждать множество мероприятий, творческих номеров, розыгрышей, традиционных масленичных игр, блины, фотозоны и, конечно же, сожжение чучела, – сообщили в администрации парков.
Участникам мероприятия обещают активности и развлечения. Праздник начнется в 12:00, сожжение чучела запланировано на 16:30.