Омск-Информ
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·Общество

В предстоящие длинные выходные в регионе значительно похолодает.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные. С сегодняшнего дня в регионе начинается похолодание. Ночью температура опускалась от –11° по юго-востоку до –30° по северо-западу.
– Завтра, 8 марта, существенных осадков не ожидается. Однако местами возможны туман и изморозь. Температура воздуха ночью понизится до –18...–23°, при прояснении до –25…–30°, днем –6...–11°, – рассказала начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
9 марта термометр будет показывать –3…–8°, ночью похолодает до –10…–15°, при прояснении до –20°. Днем 10 марта потеплеет до 0…–5°, ночью температура составит –4…–9°, при прояснении до –14°.
Местами в регионе ожидаются снегопады.
·Общество

В предстоящие длинные выходные в регионе значительно похолодает.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные. С сегодняшнего дня в регионе начинается похолодание. Ночью температура опускалась от –11° по юго-востоку до –30° по северо-западу.
– Завтра, 8 марта, существенных осадков не ожидается. Однако местами возможны туман и изморозь. Температура воздуха ночью понизится до –18...–23°, при прояснении до –25…–30°, днем –6...–11°, – рассказала начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
9 марта термометр будет показывать –3…–8°, ночью похолодает до –10…–15°, при прояснении до –20°. Днем 10 марта потеплеет до 0…–5°, ночью температура составит –4…–9°, при прояснении до –14°.
Местами в регионе ожидаются снегопады.