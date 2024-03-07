Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

А вот в обратном направлении американцы не едут. Зато в Омскую область направляются немцы и индусы. А упоминание Украины исчезло из отчетов.
В Омскстате рассказали, куда переезжали жители региона в 2023 году. За рубеж отправились 2,9 тыс. омичей, однако приехали из-за рубежа 3,2 тыс. человек.
Самый активный миграционный обмен продолжается с Казахстаном. В соседнюю республику переехали 1,7 тыс. омичей. Оттуда приехали на ПМЖ 1,9 тысячи.
Остальная миграция в 2023 году:
  • Германия – 230 уехали, 236 приехали;
  • Таджикистан – 202 уехали, 338 приехали;
  • Узбекистан – 145 уехали, 161 приехал;
  • Киргизия – 124 уехали, 208 приехали;
  • Армения – 103 уехали, 118 приехали;
  • Азербайджан – 92 уехали, 71 приехал;
  • Беларусь – 23 уехали, 13 приехали;
  • Грузия – 22 уехали, 4 приехали;
  • США – 21 уехали;
  • Китай – 19 уехали, 16 приехали;
  • Молдова – 19 уехали, 4 приехали;
  • Турция – 16 уехали, 6 приехали;
  • Израиль – 11 уехали, 2 приехали;
  • Италия – 7 уехали, 1 приехал;
  • Вьетнам – 5 уехали, 4 приехали;
  • Туркмения – 3 уехали, 13 приехали;
  • Индия – 19 приехали.
Из итоговой таблицы Омскстата по международной миграции за 2023 год исчезло упоминание Украины. Ранее сообщалось, что за январь – ноябрь туда из Омской области перебрались 82 человека. Оттуда приехали 35 человек.
·Общество

А вот в обратном направлении американцы не едут. Зато в Омскую область направляются немцы и индусы. А упоминание Украины исчезло из отчетов.
В Омскстате рассказали, куда переезжали жители региона в 2023 году. За рубеж отправились 2,9 тыс. омичей, однако приехали из-за рубежа 3,2 тыс. человек.
Самый активный миграционный обмен продолжается с Казахстаном. В соседнюю республику переехали 1,7 тыс. омичей. Оттуда приехали на ПМЖ 1,9 тысячи.
Остальная миграция в 2023 году:
  • Германия – 230 уехали, 236 приехали;
  • Таджикистан – 202 уехали, 338 приехали;
  • Узбекистан – 145 уехали, 161 приехал;
  • Киргизия – 124 уехали, 208 приехали;
  • Армения – 103 уехали, 118 приехали;
  • Азербайджан – 92 уехали, 71 приехал;
  • Беларусь – 23 уехали, 13 приехали;
  • Грузия – 22 уехали, 4 приехали;
  • США – 21 уехали;
  • Китай – 19 уехали, 16 приехали;
  • Молдова – 19 уехали, 4 приехали;
  • Турция – 16 уехали, 6 приехали;
  • Израиль – 11 уехали, 2 приехали;
  • Италия – 7 уехали, 1 приехал;
  • Вьетнам – 5 уехали, 4 приехали;
  • Туркмения – 3 уехали, 13 приехали;
  • Индия – 19 приехали.
Из итоговой таблицы Омскстата по международной миграции за 2023 год исчезло упоминание Украины. Ранее сообщалось, что за январь – ноябрь туда из Омской области перебрались 82 человека. Оттуда приехали 35 человек.