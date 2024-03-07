Омск-Информ
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·Общество

Медики устроили встречу с заключенными, чтобы поведать им секреты распространения СПИДа.
В исправительной колонии № 8 прошла встреча с работниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Медики поведали заключенным о том, как происходит заражение ВИЧ и СПИДом, методах диагностики заболеваний и статистике по заразившимся.
– Особое внимание обратили на прием специфических медикаментов, блокирующих размножение вируса иммунодефицита человека, помогающих организму восстановить иммунные клетки и бороться с болезнью, которые активно применяются в медицине, – рассказали в УФСИН по Омской области.
Также заключенным раздали брошюры и буклеты с информацией о ВИЧ и СПИДе.
·Общество

Медики устроили встречу с заключенными, чтобы поведать им секреты распространения СПИДа.
В исправительной колонии № 8 прошла встреча с работниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Медики поведали заключенным о том, как происходит заражение ВИЧ и СПИДом, методах диагностики заболеваний и статистике по заразившимся.
– Особое внимание обратили на прием специфических медикаментов, блокирующих размножение вируса иммунодефицита человека, помогающих организму восстановить иммунные клетки и бороться с болезнью, которые активно применяются в медицине, – рассказали в УФСИН по Омской области.
Также заключенным раздали брошюры и буклеты с информацией о ВИЧ и СПИДе.