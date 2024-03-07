По словам директора местной УК, жители паркуют как попало машины, а потом удивляются тому, что в Старгороде не чистят дороги.

По словам директора местной УК, жители паркуют как попало машины, а потом удивляются тому, что в Старгороде не чистят дороги.

Получила продолжение история с очисткой дорог в омском микрорайоне Старгород и обращения по этому поводу жителей к прокурору области Алексею Афанасьеву и губернатору Виталию Хоценко. Напомним, что жители элитного микрорайона жалуются на то, что в Старгороде никто толком не чистит снег и не вывозит его. Из-за этого в микрорайоне машины попадают в ДТП, мусоровоз не может вывезти отходы, а состоятельные жители не могут нормально пройти. «Старгородцы» винят в сложившейся ситуации застройщика, местную УК и городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

Однако, как оказалось, несколько иная точка зрения у директора управляющей компании «Старгород» Дмитрия Науменко. Топ-менеджер подробно объяснил РИА «Омск-информ» причины сложившейся в микрорайоне «снежной» проблемы. По словам директора УК, нормально почистить дороги и дворы в Старгороде невозможно из-за многочисленных припаркованных машин.

– Дороги в Старгороде – Тютчева, Шукшина, Нагибина – это дороги общего пользования. А жители на них парковки организуют. Иногда даже поперек машины ставят, – пожаловался руководитель УК. – УДХБ раза три выезжала на очистку улиц, и три раза они их не могли почистить из-за припаркованных машин. Жители Старгорода воспринимают парковку на дорогах общего пользования как личную, а потом удивляются, почему там дороги не чистят.

По словам Дмитрия Науменко, жителей микрорайона УДХБ заблаговременно предупреждало о чистке дорог, но местные жители все равно не убирают машины, в итоге техника просто разворачивается и уезжает назад. К примеру, улицу Тютчева удалось почистить только с третьего раза именно из-за припаркованных машин. По той же причине по улице не всегда может проехать мусоровоз, из-за чего элитный микрорайон периодически утопает в отходах.

Что касается очистки снега во дворах, то, по словам Дмитрия Науменко, она осуществляется. Директор управляющей компании пожаловался на то, что УК несет большие расходы на уборку снега – в разы большие, чем заложено в тарифе.

– Буквально вчера со двора дома Тютчева, 8, вывезли 8 «КамАЗов» снега. В Старгороде такие крыши, что с них падает снег, приходится нанимать альпинистов, чтобы почистить кровлю. Причем в тарифе на содержание жилья заложено на очистку крыш от снега 5 копеек с квадратного метра жилья, а по факту это затраты на десятки тысяч рублей, – говорит Дмитрий Науменко.

Добавим, что, по информации местных жителей, в микрорайоне уже сегодня городские коммунальщики должны почистить снег. В мэрии это подтвердили, отметив, что эффективность очистки зависит от того, уберут ли местные жители машины.