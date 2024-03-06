В элитном микрорайоне, где живут состоятельные омичи, не чистят снег. Жителям приходится тратиться на уборку сугробов.

В элитном микрорайоне, где живут состоятельные омичи, не чистят снег. Жителям приходится самим тратиться на уборку сугробов.

Этой зимой практически все омичи недовольны уборкой снега на дорогах, в скверах, во дворах и на тротуарах. Из-за обилия осадков и ограниченных ресурсов дорожных служб сугробами завален практически весь город. Сложно представить, что будет через несколько недель, когда начнется активное снеготаяние.

Но еще до начала оттепели и весны большие неудобства из-за сугробов испытывают жители элитного «Старгорода», обратившиеся в редакцию РИА «Омск-информ». Несмотря на всю «элитность» микрорайона, снег тут убирают, пожалуй, даже хуже, чем, к примеру, в Нефтяниках или Амуре. Так, технику УДХБ жители здесь видели лишь один раз за зиму.

– Всегда приходится убирать снег за свой счет, – говорит житель дома по улице Тютчева Евгений Еременко. – Двор, как и улицу Тютчева, мы чистим за свои деньги. Вообще непонятно, почему застройщик микрорайона не убирает территорию, ведь она находится у него в аренде.

Именно из-за этого жители «Старгорода» написали обращение на имя губернатора Виталия Хоценко и прокурора области Алексея Афанасьева. В нем жители элитного микрорайона требуют от властей разобраться с тем, почему застройщик сбросил с себя обязанность убирать микрорайон и следить за вверенной ему территорией.

– Эта территория находится в аренде у застройщика микрорайона. Именно он должен чистить снег на всей территории, но по какой-то причине все это спихнули на город.

Из-за плохо почищенного снега не всегда регулярно «Магнит» вывозит мусор.

– Мусоровоз просто не может проехать, – говорит Евгений Еременко.

Как итог – заваленные отходами контейнеры и многочисленные бродячие собаки, которые снуют между дорогими иномарками жителей «Старгорода».

По словам активного жителя, из-за нечищенных дорог в «Старгороде» за зиму произошло несколько ДТП. Часто в глубокой снежной колее застревали даже кроссоверы с большим клиренсом. А разъехаться на узких улицах «Старгорода» двум машинам сейчас просто невозможно.

– Содержание дорог в микрорайоне ужасное не только зимой, но и летом. Нет ни разметки, ни знаков! Проезды возле домов на Тютчева и Шукшина чистим за свой счет. Мы организуем уборку территории во дворах. Сейчас ждем альпинистов, которые будут чистить крыши, и потом вывезем снег, – говорит Евгений Еременко.

От лица жителей микрорайона Евгений Еременко выразил недоумение, почему в «Старгороде» все так плохо.

– Здесь живут такие же люди. Почему мы оказались обделены? Надеемся, что власти разберутся с тем, как должны взаимодействовать застройщик микрорайона, Управление дорожного хозяйства и благоустройства, управляющая компания и город. Пока эти взаимоотношения выглядят очень странно. А страдаем в итоге мы, жители «Старгорода», – пожаловался Евгений Еременко.

А что говорят в мэрии? В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали, что сотрудники учреждения зимой чистили улицы Нагибина и Шукшина, расположенные в «Старгороде». Но есть один нюанс – чистить снег там мешают... сами жители.

– Проведение работ там осложняется припаркованными автомобилями и узкостью проездов, – сообщили в городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

И если жители могут самоорганизоваться и убрать припаркованные автомобили, то «узкость проездов» никуда не денется, и связана она, судя по всему, с неудачной планировкой микрорайона.

Отметим, что качественной уборки снега достойны не только жители «Старгорода», но и других микрорайонов города. Справедливости ради, не только в элитном микрорайоне беда с уборкой снега – ситуация в «Старгороде» не лучше и не хуже, чем везде. Только в «Старгороде» имеют место узкие улицы и многочисленные припаркованные авто. РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.