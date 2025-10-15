Ваше место силы: новый дом в «Старгороде» с видом на природу по семейной ипотеке

Квартиры в доме на улице Нагибина, 44, уже ждут новых жильцов. Здесь продуманная инфраструктура, «кирпичный» комфорт и вдохновляющие виды на «Зеленый остров» и Серебряный Берег.

В новом доме на улице Нагибина, 44, стартовала продажа квартир – от уютных однокомнатных до просторных апартаментов с панорамными видами. Проект сочетает городской комфорт, природное спокойствие и продуманную инфраструктуру. Дополнительные преимущества – помощь в продаже старой квартиры, бронь новой и ипотека на выгодных условиях, с возможностью использовать материнский капитал.

Дом уже сдан и введен в эксплуатацию в октябре 2024 года. Восьмиэтажное кирпичное здание завершает линию коттеджной застройки и выделяется архитектурным стилем. Новый дом в ЖК «Старгород» – это не просто квартиры, а точка опоры и спокойствия для семьи.

Локация для жизни с настроением

Дом расположен в районе Старозагородной рощи – одном из самых зеленых и престижных уголков Омска. В шаговой доступности – остановка «Санаторий «Омский», а до центра города всего 5 минут на автомобиле. Район обеспечен всем необходимым: школа и детский сад, продуктовые магазины, салоны красоты, фитнес-клуб и даже груминг-салон для питомцев.

Квартиры для любой семьи

В доме представлено 130 квартир площадью от 58 до 215 м² – от однокомнатных до семикомнатных. Планировки продуманы для разных сценариев жизни: молодым семьям подойдут компактные и светлые варианты, большие семьи оценят простор и функциональное зонирование. Кирпичные стены обеспечивают тепло зимой и прохладу летом, что особенно ценно для сибирского климата.

Виды, которые вдохновляют

Дом – самый высокий в микрорайоне. С верхних этажей открываются панорамные виды на «Зеленый остров», Серебряный Берег, колесо обозрения и телебашню.

Подземный паркинг

Это единственный дом в районе с полноценной подземной парковкой. Здесь всегда сухо, светло и безопасно.

Специальное предложение

Для семей с детьми доступна льготная ипотека по ставке 4,4 % годовых. Также можно использовать материнский капитал.

Компания предлагает сервис «переезд без забот»: помощь в продаже текущей квартиры, подготовка документов и переговоры с покупателями. На время сделки выбранная квартира в «Старгороде» бронируется на специальных условиях, что позволяет избежать лишнего стресса.

Остались вопросы?

Позвоните по номеру 8 (3812) 660–544, и специалисты отдела продаж помогут подобрать планировку, подходящую именно вам.

Выбрать квартиру http://stargorod55.ru/

* При выдаче кредита на указанных условиях размер полной стоимости кредита – 23,639 %. Ставка 4,4 % применяется при кредитовании по программе «Субсидия 2018 (Детская ипотека)» и присоединении заемщика с его согласия к акции «Выгодная ипотека с Халвой». Срок акции с 01.01.2024 по 31.12.2025. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения указаны в паспорте акции по ссылке https://prod-api.sovcombank.ru/documents/9248

Кредит предоставляется на приобретение квартиры в аккредитованных Банком объектах строительства у ООО СЗ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН» (ОГРН 1025500513917).

Информация действительна на 15.10.2025. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 г.)

Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Изучите все условия кредита в разделе Ипотечные программы/Ипотека с господдержкой для семей с детьми на сайте банка sovcombank.ru