Омск-Информ
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·Происшествия

У пилота не было разрешительных документов на полеты. Мужчину пришлось наказать.

В Омской области транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности пилота частного самолета типа Ан-2. Как рассказали в ведомстве, мужчина осуществил вылет с посадочной площадки «Камышино», которая расположена в границах аэродрома Северный, без разрешительных документов.

Теперь мужчине придется выплатить штраф в размере 32 тыс. рублей.

·Происшествия

У пилота не было разрешительных документов на полеты. Мужчину пришлось наказать.

В Омской области транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности пилота частного самолета типа Ан-2. Как рассказали в ведомстве, мужчина осуществил вылет с посадочной площадки «Камышино», которая расположена в границах аэродрома Северный, без разрешительных документов.

Теперь мужчине придется выплатить штраф в размере 32 тыс. рублей.