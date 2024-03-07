Больше всего денег у жителей региона уходит на непродовольственные товары.

Больше всего денег у жителей региона уходит на непродовольственные товары.

По данным Омскстата, в январе оборот розничной торговли в Омской области составил 39 млрд рублей. Это на 9,4 % больше, чем годом ранее, но на 21 % меньше, чем в декабре (48,7 млрд рублей).

Из 39 млрд рублей, потраченных омичами в январе, 21,3 млрд приходится на непродовольственные товары. На продукты и напитки жители региона потратили 17,7 млрд рублей.

По подсчетам статистиков, в январе в среднем каждый омич делал покупки на 21 471 рубль.