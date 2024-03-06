За последнее время в регион поступило 10 тысяч тюльпанов и ирисов, а также 402 кг серебристой акации.

За последнее время в регион поступило 10 тысяч тюльпанов и ирисов, а также 402 кг серебристой акации.

За месяц в Омскую область было ввезено 11 партий свежих цветов. В общей сложности в регион поступило 10 тысяч тюльпанов и ирисов, а также 402 кг серебристой акации. Все цветы были доставлены из Краснодарского края.

– В нарушение установленных требований законодательства индивидуальные предприниматели не известили управление о доставке поступивших партий подкарантинной продукции и не осуществили гашение карантинных сертификатов, что является нарушением. Хозяйствующим субъектам будут объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области карантина растений, – отметили в Россельхознадзоре.

Кроме того, за это же время из Омской области в Казахстан вывезли более 88 тысяч тюльпанов.