Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Выпускникам будут давать вторую попытку, если первый результат их не устроил.
Возможность пересдать ЕГЭ по необязательным предметам появится у российских выпускников уже в этом году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева, при этом результат первого экзамена будет аннулироваться.
Ранее президент Владимир Путин высказал необходимость дать право на пересдачу тем, кто остался недоволен своим результатом. Предложение он озвучил во время послания Федеральному собранию.
Отметим, что сейчас повторное прохождение итоговой аттестации возможно только по обязательным дисциплинам – русскому языку и математике. Пересдать ЕГЭ могут как те, кто не набрал минимальный балл, так и те, кто пропустил экзамен по уважительной причине.
·Образование

Выпускникам будут давать вторую попытку, если первый результат их не устроил.
Возможность пересдать ЕГЭ по необязательным предметам появится у российских выпускников уже в этом году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева, при этом результат первого экзамена будет аннулироваться.
Ранее президент Владимир Путин высказал необходимость дать право на пересдачу тем, кто остался недоволен своим результатом. Предложение он озвучил во время послания Федеральному собранию.
Отметим, что сейчас повторное прохождение итоговой аттестации возможно только по обязательным дисциплинам – русскому языку и математике. Пересдать ЕГЭ могут как те, кто не набрал минимальный балл, так и те, кто пропустил экзамен по уважительной причине.