Такую рекомендацию им выдал ЦБ РФ. Причина в том, что из-за этого можно нарваться на дополнительные санкции.

Такую рекомендацию им выдал ЦБ РФ. Причина в том, что из-за этого можно нарваться на дополнительные санкции.

Центральный банк РФ разослал в российские банки рекомендательное письмо, в котором советует кредитным учреждениям не распространять публичные данные о работе с заграничными партнерами, а также не раскрывать детали международных расчетов. Из-за этого есть риск угодить под санкции и самим банкам, и их партнерам.

– Обращаем внимание на необходимость обеспечения конфиденциальности и нераспространения в открытых источниках, рекламных материалах и СМИ чувствительной информации о взаимодействии с иностранными партнерами и механизмов международных расчетов, – цитирует РБК фрагмент письма, подписанного заместителем председателя ЦБ Ольгой Поляковой.

Регулятор также просит банки поработать со своими клиентами, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, чтобы те, в свою очередь, также старались публично не распространять сведения о контрагентах, с которыми работают.