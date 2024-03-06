Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Речь идет об ООО «БМС». Когда-то оно входило в группу компаний «Оша» и продавало оптом продукцию ликеро-водочного завода.

Омскую компанию «Брендз Менеджмент Сервисиз» (сокращенно «БМС») хотят признать банкротом, сообщают «Коммерческие вести». Об этом объявила конкурсный управляющий ликеро-водочного завода «Оша» Лина Епифанова, которая собирается подать соответствующее заявление в Арбитражный суд Омской области.

Компания числится действующей и в равных долях принадлежит Владимиру и Татьяне Веретено, а также Людмиле Аверченко. ООО «БМС» когда-то входило в группу компаний «Оша» и продавало продукцию ликеро-водочного завода оптовыми партиями.

Отмечается, что компании не впервые угрожают процедурой банкротства, однако в предыдущих случаев до ее старта не доходило.

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·Экономика/Бизнес

Речь идет об ООО «БМС». Когда-то оно входило в группу компаний «Оша» и продавало оптом продукцию ликеро-водочного завода.

Омскую компанию «Брендз Менеджмент Сервисиз» (сокращенно «БМС») хотят признать банкротом, сообщают «Коммерческие вести». Об этом объявила конкурсный управляющий ликеро-водочного завода «Оша» Лина Епифанова, которая собирается подать соответствующее заявление в Арбитражный суд Омской области.

Компания числится действующей и в равных долях принадлежит Владимиру и Татьяне Веретено, а также Людмиле Аверченко. ООО «БМС» когда-то входило в группу компаний «Оша» и продавало продукцию ликеро-водочного завода оптовыми партиями.

Отмечается, что компании не впервые угрожают процедурой банкротства, однако в предыдущих случаев до ее старта не доходило.

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