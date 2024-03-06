Конкурс Минобрнауки РФ предполагает создание передовых инженерных школ.

Конкурс Минобрнауки РФ предполагает создание передовых инженерных школ.

Министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников встретился с ректорами трех крупных омских вузов – ОмГУПСа, СибАДИ и ОмГУ имени Достоевского – и обсудил с ними участие учебных заведений в конкурсе Минобрнауки России по созданию передовых инженерных школ.

В прошлом году Омский политех уже победил в отборе конкурса федерального Минобрнауки и получил финансирование на создание передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех». Она будет специализироваться на новых технологиях в области станкостроения.

– В этом году Минобрнауки России планирует проведение очередного отбора на поддержку программ развития ПИШ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, – отметил Посаженников.

Каждый из российских вузов, победивших в прошлогоднем отборе, был включен в одну из трех групп, в зависимости от размера финансирования. ОмГТУ, как сообщало в конце прошлого года Минобрнауки РФ, попал в третью группу. Ее участникам выделено по 120,4 млн рублей.