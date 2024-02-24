Глава Минпрома считает искусственно созданным долг в 5 миллиардов, из-за которого банкротится ООО «ПКФ Сиблифт».

Глава Минпрома считает искусственно созданным долг в 5 миллиардов, из-за которого банкротится ООО «ПКФ Сиблифт».

Глава омского Минпрома Андрей Посаженников прокомментировал банкроство некогда крупного производится лифтов - ООО «ПКФ Сиблифт». Это предприятие – один из немногих производителей лифтов в стране банкротится почти год из-за долгов в 5 миллиардов рублей. Эти долги Андрей Посаженников считает искусственно созданным.

— Долговая масса, искусственно созданная, на наш взгляд, превышает 5 миллиардов рублей. А само предприятие, может, на сегодняшний день стоит 0,5-1 миллиард. Есть предприниматели, в том числе омские, готовые купить завод, но существенно дешевле, чем его долги, - цитируют «Коммерческие вести» Посаженникова.

По словам министра, на заводе производство ведется, но не в тех объемах, что прежде. Минпром ведет переговоры с председателем совета директоров Инвестторгбанка - крупнейшего кредитора, чтобы уладить вопрос. Но, к сожалению, пока ситуацию переломить не получается.