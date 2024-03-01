Крупнейший в регионе индустриальный парк «Флагман» обеспечит необходимой промышленной инфраструктурой предприятия нефтехимического кластера.

Крупнейший в регионе индустриальный парк «Флагман» обеспечит необходимой промышленной инфраструктурой предприятия нефтехимического кластера.

Соглашение о взаимодействии в рамках реализации индустриального парка подписано 1 марта между региональным Минпромом и управляющей компанией «Флагман», которая координирует реализацию проекта. Церемония подписания документа прошла с участием губернатора Омской области Виталия Хоценко и председателя совета директоров ГК «Титан» Михаила Сутягинского.

– Буквально вчера президент России во время своего обращения к Федеральному Собранию Российской Федерации сказал о том, что нужно создать не менее 100 индустриальных парков и технопарков в стране до 2030 года. Для себя мы уже поставили задачу по запуску в Омской области не менее 10 парков к этому сроку. А сегодня мы подписываем соглашение о создании первой такой площадки в нефтехимической отрасли, являющейся одной из ключевых в экономике нашего региона, – отметил глава региона.

Индустриальный парк «Флагман» обеспечит необходимой промышленной инфраструктурой предприятия нефтехимического кластера Омской области. ГК «Титан» намерена активно участвовать в развитии парка, и крупнейший производственный актив холдинга – «Омский каучук» – выступит якорным резидентом промышленной площадки. На территории индустриального парка планируется разместить комплекс пиролиза ЭП-600, окиси алкенов и их гликолей, полиэфиров и их производных. Благодаря созданию парка будут обеспечены благоприятные условия для размещения малых и средних предприятий, а также развития малотоннажной химии.

Министр промышленности и научно-технического развития региона Андрей Посаженников назвал новый индустриальный парк «уникальным и необходимым для Омской области пректом»:

– Это более тысячи рабочих мест, это развитие отрасли, это привлечение инвестиций и развитие региона в целом. Конечно, регион заинтересован в этом проекте и готов всецело поддерживать. Подписание соглашения о сотрудничестве станет первым шагом совместной работы по развитию этой крупнейшей в Омской области промышленной площадки.

Индустриальный парк будет располагаться на территории Северо-западного промышленного узла Омска вблизи завода «Омский каучук». Территория первой очереди парка составит более 360 гектаров. В результате выхода производств резидентов площадки на проектную мощность будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест и обеспечено более 25 млрд рублей ежегодных налоговых поступлений.

– Площадка индустриального парка «Флагман» дает уникальные возможности по развитию химических производств. Они будут организованы по кластерному принципу, что позволит разместить здесь компании – производители мало- и среднетоннажной химии. Дополнительным стимулом для этого станет возможность кооперации резидентов с производствами ГК «Титан» и использование ими сырьевой базы Группы компаний, – пояснил генеральный директор УК «Флагман», заместитель генерального директора по снабжению сырьем ГК «Титан» Олег Грабарь.

Соглашение предполагает включение индустриального парка «Флагман» в реестр Минпромторга России, что позволит использовать различные меры государственной поддержки, в том числе льготы по налогообложению и использованию инфраструктуры парка для будущих резидентов.