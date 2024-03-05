Омск-Информ
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·Спорт

Из «Омских Крыльев» ушли три нападающих и один защитник.
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о расторжении контрактов сразу с несколькими игроками «Омских Крыльев». Так, из команды ушли защитник Илья Дервук, нападающие Руслан Новрузов, Александр Кулагин и Тигран Ярулин. Отмечается, что контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
– Благодарим хоккеистов за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере! – отметили в клубе.
Напомним, в этом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ «Омские Крылья» заняли 24-е место из 29 команд.
·Спорт

Из «Омских Крыльев» ушли три нападающих и один защитник.
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о расторжении контрактов сразу с несколькими игроками «Омских Крыльев». Так, из команды ушли защитник Илья Дервук, нападающие Руслан Новрузов, Александр Кулагин и Тигран Ярулин. Отмечается, что контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
– Благодарим хоккеистов за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере! – отметили в клубе.
Напомним, в этом сезоне регулярного чемпионата ВХЛ «Омские Крылья» заняли 24-е место из 29 команд.