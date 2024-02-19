Несмотря на то что фарм-клуб «Авангарда» набрал больше очков, чем в предыдущие два сезона, это не позволило подняться выше 24-го места.

Несмотря на то что фарм-клуб «Авангарда» набрал больше очков, чем в предыдущие два сезона, это не позволило подняться выше 24-го места.

Накануне завершился регулярный чемпионат ВХЛ. «Омские Крылья» свой последний матч сыграли еще в субботу, но свое место в турнирной таблице узнали именно вчера вечером.

Набрав 48 очков в 56 матчах, «крылья» заняли 24-е место из 29 команд ВХЛ. Они практически повторили свой прошлогодний и позапрошлогодний результат. Тогда при значительно меньшем количестве очков они оба раза занимали 23-е место.

Нынешний результат не должен удивлять. Еще в декабре руководство «Авангарда» решило распродать практически всех лидеров «Омских Крыльев», так как было очевидно, что команде будет сложно выйти в плей-офф. Но даже в такой ситуации «Омские Крылья» после Нового года одержали несколько сенсационных побед.

Очевидно, что в следующем сезоне команда вновь значительно изменится, хотя ранее ходили слухи, что «Омские Крылья» вообще прекратят существование. Но представители «Авангарда» эту информацию опровергли.