Омск-Информ
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·Общество

Омичи начали получать сообщения, в которых женщинам предлагают бесплатный проход в музей.
Омский музей имени Врубеля опроверг фейк, который начали получать жители региона в мессенджерах. В сообщениях говорится, что в честь 8 Марта все женщины могут посетить музей бесплатно.
– Если вы получили такое сообщение, пожалуйста, проверьте первоисточник, от которого пришло сообщение, и сообщите нам. Все наши акции и новости размещаются только на официальных страницах, в тг-канале музея и на сайте! – отметили в музее.
Также в учреждении отметили, что подобная акция действительно существовала, но в прошлом году. В этот раз омички не смогут бесплатно сходить в музей.
·Общество

Омичи начали получать сообщения, в которых женщинам предлагают бесплатный проход в музей.
Омский музей имени Врубеля опроверг фейк, который начали получать жители региона в мессенджерах. В сообщениях говорится, что в честь 8 Марта все женщины могут посетить музей бесплатно.
– Если вы получили такое сообщение, пожалуйста, проверьте первоисточник, от которого пришло сообщение, и сообщите нам. Все наши акции и новости размещаются только на официальных страницах, в тг-канале музея и на сайте! – отметили в музее.
Также в учреждении отметили, что подобная акция действительно существовала, но в прошлом году. В этот раз омички не смогут бесплатно сходить в музей.