Омичи начали получать сообщения, в которых женщинам предлагают бесплатный проход в музей.

Омичи начали получать сообщения, в которых женщинам предлагают бесплатный проход в музей.

Омский музей имени Врубеля опроверг фейк, который начали получать жители региона в мессенджерах. В сообщениях говорится, что в честь 8 Марта все женщины могут посетить музей бесплатно.

– Если вы получили такое сообщение, пожалуйста, проверьте первоисточник, от которого пришло сообщение, и сообщите нам. Все наши акции и новости размещаются только на официальных страницах, в тг-канале музея и на сайте! – отметили в музее.

Также в учреждении отметили, что подобная акция действительно существовала, но в прошлом году. В этот раз омички не смогут бесплатно сходить в музей.