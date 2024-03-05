Учебно-научный центр ОмГУ дает дополнительное профессиональное образование в области информационной безопасности и защиты информации.

Учебно-научный центр ОмГУ дает дополнительное профессиональное образование в области информационной безопасности и защиты информации.

Около тысячи слушателей из Омской области и других регионов России воспользовались возможностями Учебно-научного центра ОмГУ «Секрет-Информ». Начиная с 2008 года здесь проводится обучение по программам дополнительного профессионального образования в области информационной безопасности и защиты информации.

Учебно-научный центр «Секрет-Информ» (УНЦ «Секрет-Информ») является подразделением кафедры информационной безопасности при факультете цифровых технологий и кибербезопасности. За 16 лет продуктивной работы в центре обучилось около тысячи слушателей из Омска, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края.

Основные программы УНЦ направлены на повышение квалификации руководителей организаций, сотрудников федеральных, региональных и муниципальных органов власти, предприятий, организаций и учреждений в области информационной безопасности, защиты государственной тайны, персональных данных и конфиденциальной информации.

Преподавательский состав центра состоит из сотрудников факультета цифровых технологий и кибербезопасности. В проведении курсов повышения квалификации также активно участвуют опытные специалисты организаций, специализирующихся на защите информационной безопасности.

Помимо базовых программ «Секрет-Информ» создает индивидуальные учебные проекты, ориентированные на конкретные задачи организаций. Преподаватели факультета совместно с представителями заказчиков разработали и реализовали программы повышения квалификации, направленные на решение прикладных задач.

Обучение проводится в очном формате. Любая организация может получить подробную консультацию и помощь в выборе программы повышения квалификации у сотрудников учебного центра.