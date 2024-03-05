Традиционный забег в купальниках проведет клуб «Омские моржи».

Традиционный забег в купальниках проведет клуб «Омские моржи».

В Международный женский день на «Зеленом острове» пройдет забег в купальниках. В нем примут участие девушки из клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи».

Забег стартует в 11:00 от входа в парк «Вокруг света». Как сообщили в мэрии, маршрут пройдет по верхней аллее до улицы Кемеровской и обратно до акватории. Для болельщиков вход свободный.

После забега женщин поздравят с праздником. Также в парке планируются заплывы в проруби.