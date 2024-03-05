Омск-Информ
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·Общество

Женщина использовала доверительные отношения с несколькими бывшими воспитанниками детских домов, чтобы похитить их деньги.
Куйбышевский районный суд оставил под стражей 56-летнюю Фатиму Яминову, которая обвиняется в мошенничестве. Женщина похищала деньги у сирот.
По версии следствия, омичка использовала доверительные отношения с несколькими бывшими воспитанниками детских домов. Она обманом завладевала их деньгами, в результате чего причинила ущерб в особо крупном размере.
Теперь женщине предстоит находиться в СИЗО минимум до 11 мая. Расследование дела продолжается.
·Общество

Женщина использовала доверительные отношения с несколькими бывшими воспитанниками детских домов, чтобы похитить их деньги.
Куйбышевский районный суд оставил под стражей 56-летнюю Фатиму Яминову, которая обвиняется в мошенничестве. Женщина похищала деньги у сирот.
По версии следствия, омичка использовала доверительные отношения с несколькими бывшими воспитанниками детских домов. Она обманом завладевала их деньгами, в результате чего причинила ущерб в особо крупном размере.
Теперь женщине предстоит находиться в СИЗО минимум до 11 мая. Расследование дела продолжается.