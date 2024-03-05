Количество подобных вакансий составляет 25 % от общего числа предложений о работе.

Количество подобных вакансий составляет 25 % от общего числа предложений о работе.

В феврале в Омской области количество вакансий выросло на 31 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В регионе стали больше искать специалистов из сферы «Стратегии, инвестиции, консалтинг» и сферы страхования.

– Эти две профсферы объединяет то, что количественно таких специалистов рынку нужно не слишком много – на их долю приходится меньше одного процента от всех активных предложений о работе в регионе. Существенная динамика вакансий связана в основном с тем, что год назад спрос на таких работников был крайне низким, а в нынешнем году он восстанавливается до своих привычных значений, – рассказала руководитель пресс-службы «hh.ru Сибирь» Лилия Эсауленко.

Больше всего в регионе не хватает рабочего персонала – количество подобных вакансий составляет 25 % от общего количества предложений о работе. Также компании региона активно ищут сотрудников сферы производства и строителей.