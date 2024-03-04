Проект призван поддерживать добровольческое движение. Лучших волонтеров отбирали в 11 номинациях.

Проект призван поддерживать добровольческое движение. Лучших волонтеров отбирали в 11 номинациях.

В Концертном зале омской филармонии вручили награды победителям и призерам юбилейного, десятого, конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное Сердце Омска». Из всей области на конкурс поступило 169 заявок от неравнодушных жителей. Комиссия выбирала лучших по 11 номинациям. Специальная, одиннадцатая, номинация учреждена за гуманитарные проекты в поддержку СВО.

– Вы трудитесь в десятках самых разных сфер жизни, и число номинаций конкурса это подтверждает. Благодарю вас за активную гражданскую позицию, любовь и уважение к родной земле и людям, которые на ней живут. Желаю вам продолжать идти выбранным путем. И пусть вам всегда хватает сил и времени на ваши добрые дела! – зачитал благодарность главы региона Виталия Хоценко его первый заместитель Дмитрий Ушаков.

Лауреаты конкурса получили специальные хрустальные статуэтки, символизирующие большие сердца волонтеров. Дипломы и призы победителям и призерам вручали политики, руководители органов власти и авторитетные общественные деятели – главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, депутат Госдумы РФ и бывший мэр Омска Оксана Фадина, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области Валерий Бойко, председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова.

Проект «Хрустальное Сердце Омска» ведется по инициативе «Союза добровольцев России» в СФО. Ему помогает региональное общественное движение «Омская молодежь» при поддержке Правительства Омской области, администрации Омска, Общественной палаты Омской области и социальных партнеров.