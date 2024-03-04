Омск-Информ
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·Происшествия

Один из таких инцидентов закончился трагедией. Омичей попросили быть осторожными в весенний период.

В прошлом году в Омской области произошло шесть инцидентов, связанных с провалом людей и техники под лед. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, из этих происшествий четыре оказались провалами людей, один из них обернулся трагедией. Два случая произошли с техникой. Под лед провалились снегоход и трактор. К счастью, обошлось без жертв.  

Сотрудники МЧС попросили жителей региона отказаться от выхода на весенний лед.

·Происшествия

Один из таких инцидентов закончился трагедией. Омичей попросили быть осторожными в весенний период.

В прошлом году в Омской области произошло шесть инцидентов, связанных с провалом людей и техники под лед. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, из этих происшествий четыре оказались провалами людей, один из них обернулся трагедией. Два случая произошли с техникой. Под лед провалились снегоход и трактор. К счастью, обошлось без жертв.  

Сотрудники МЧС попросили жителей региона отказаться от выхода на весенний лед.