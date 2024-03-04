Льготные тарифы позволят предпринимателям эффективно вести внешнеэкономическую деятельность, а также диверсифицировать валютный портфель.

Льготные тарифы позволят предпринимателям эффективно вести внешнеэкономическую деятельность, а также диверсифицировать валютный портфель.

МТС Банк запустил акцию «Выгодный юань» в поддержку предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Клиенты, впервые открывшие счет в юанях в период проведения акции, с 19 февраля 2024 года по 30 июня 2024 года включительно, получают специальные условия обслуживания в течение трех месяцев.

Преимущества обслуживания в рамках акции включают в себя:

Бесплатные валютные переводы в юанях;

Бесплатный валютный контроль в юанях;

Льготный курс обмена юаней (фиксированный спред – 3 копейки к курсу Мосбиржи).

Льготные тарифы позволят предпринимателям эффективно вести внешнеэкономическую деятельность, а также диверсифицировать валютный портфель. Открытие валютного счета бесплатное и занимает не более одного дня с момента подачи необходимых документов. Кроме того, в банке действует круглосуточная выделенная линия поддержки клиентов ВЭД.

Клиентам, подключившим пакет обслуживания «ВЭД для бизеса», банк предлагает обширную и надежную сеть корреспондентских отношений. Совершать валютные переводы можно в личном кабинете онлайн. При этом банк не взимает комиссию за зачисление валютных переводов и за остатки на счетах.

— В работе с клиентами, которую ведут международную торговую деятельность, мы стараемся решить любую их потребность. Бесплатно и в максимально оперативные сроки прием на обслуживание внешнеторговый контракт, а если клиент по какой-то причине не хочет переводить к нам контракт, он может просто осуществлять у нас расчеты с партнерами на льготных условиях и без дополнительных комиссий. Если клиенту нужна отсрочка платежа или юридическая поддержка — банк поможет и в этих вопросах благодаря развитой партнерской сети, – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте МТС Банка.