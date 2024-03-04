Предприниматель Александр Вихров решил продать элитную недвижимость и приобрести другое жилье. Тоже в центре Омска, но не столь пафосное.

Предприниматель Александр Вихров решил продать элитную недвижимость и приобрести другое жилье. Тоже в центре Омска, но не столь пафосное.

Появились новые подробности продажи трехкомнатной квартиры с видом на здание облправительства на улице Ивана Алексеева. За недвижимость площадью 64 «квадрата» на третьем этаже шестиэтажки с 86-летней историей владелец просит 17,5 млн рублей.

Квартиру отличают исключительно высокие потолки и вид на стадион «Динамо» и облправительство. Жилье оформлено в стиле «тяжелый люкс»: гобелены на стенах, мебель и обои с вензелями, диваны с парчовой обивкой, люстры с кристаллами Swarovski, итальянская кухня. На этом сюрпризы не заканчиваются. Хозяин оборудовал квартиру финской сауной, а в лоджии соорудил нечто вроде летней веранды. Покупателям предлагают островок уюта и безмятежности в тихом центре города.

Как пояснил обозревателю «Омск-информа» представитель агентства недвижимости, занимающегося реализацией квартиры, владелец решил приобрести другое жилье, тоже в центре города.

– Мы помогали владельцу квартиры покупать другую, в центре, но попроще. Дело в том, что объект долгое время стоял пустым. Продавец живет в коттедже за городом, – уточнил риелтор.

Известен и хозяин элитной «трешки» – предприниматель Александр Вихров, компания которого занимается реализацией различной мебели и аксессуаров к ней.