Также общая сумма выпавших осадков в регионе составила больше нормы.

Также общая сумма выпавших осадков в регионе составила больше нормы.

Омские синоптики рассказали о погоде, которая наблюдалась в регионе в феврале. Среднемесячная температура воздуха составила –15…–17 °, это ниже нормы на 1-2 °.

– В период с 15 по 24 февраля на 12 метеостанциях наблюдалось опасное явление «аномально холодная погода» с отклонением среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10–15 °, когда минимальная температура воздуха понижалась до –33…–40 °. Самая низкая –40 ° зарегистрирована в Седельниково, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Максимально в последний месяц зимы столбик термометра поднимался до –3…+3 °. Самая теплая температура +3 ° была зафиксирована в Усть-Ишиме. 9 февраля в Омске был поставлен новый температурный рекорд: столбик термометра поднялся до +1,8 °. До этого рекордная температура +1,7 ° была зафиксирована в 2004 году.

Кроме того, общая сумма выпавших осадков в регионе составила больше нормы. Порывы ветра максимально достигали 24 м/с.