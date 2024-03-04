Омск-Информ
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·Общество

Более 200 металлоискателей оказались изъяты. Их стоимость составила 700 тыс. рублей. Таможенники решили отправить их на нужды СВО.

Омские таможенники передали на нужды СВО 217 металлоискателей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, все приборы были выявлены в ходе контроля и изъяты в рамках дел об административном правонарушении.

– По решению суда товары признали собственностью государства, после чего таможенники организовали их передачу военным, – добавили в надзорном ведомстве.

Общая сумма изъятых металлодетекторов составила 700 тыс. рублей.

·Общество

Более 200 металлоискателей оказались изъяты. Их стоимость составила 700 тыс. рублей. Таможенники решили отправить их на нужды СВО.

Омские таможенники передали на нужды СВО 217 металлоискателей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, все приборы были выявлены в ходе контроля и изъяты в рамках дел об административном правонарушении.

– По решению суда товары признали собственностью государства, после чего таможенники организовали их передачу военным, – добавили в надзорном ведомстве.

Общая сумма изъятых металлодетекторов составила 700 тыс. рублей.