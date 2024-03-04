Омск-Информ
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·Общество

За год показатель безработицы в регионе сократился на 1 % и составил 3,2 %.
Омская область оказалась на 56-м месте в рейтинге регионов по уровню безработицы, который составили эксперты «РИА Новости». Так, в четвертом квартале прошлого года этот показатель в регионе равнялся 3,2 %.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года уровень безработицы снизился на 1 %. В среднем омичам приходится тратить 6,3 месяца на поиск работы.
В целом по стране показатель безработицы составляет 2,9 %, за год он сократился на 0,8 %. Кроме того, россияне в среднем тратят на поиск места трудоустройства 5,6 месяца.
·Общество

За год показатель безработицы в регионе сократился на 1 % и составил 3,2 %.
Омская область оказалась на 56-м месте в рейтинге регионов по уровню безработицы, который составили эксперты «РИА Новости». Так, в четвертом квартале прошлого года этот показатель в регионе равнялся 3,2 %.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года уровень безработицы снизился на 1 %. В среднем омичам приходится тратить 6,3 месяца на поиск работы.
В целом по стране показатель безработицы составляет 2,9 %, за год он сократился на 0,8 %. Кроме того, россияне в среднем тратят на поиск места трудоустройства 5,6 месяца.