Омички мечтают о путешествиях и деньгах в качестве подарков, а получают конфеты и парфюмерию.

Омички мечтают о путешествиях и деньгах в качестве подарков, а получают конфеты и парфюмерию.

К празднику 8 Марта омички ожидают получить от близких разнообразные подарки. Согласно опросу сервиса SuperJob, цветы остаются самым востребованным вариантом.

Букеты цветов стали выбором 30 % опрошенных омичек. 15 % респонденток мечтают отправиться в путешествие на праздник. А 9 % женщин назвали деньги идеальным подарком к 8 Марта.

7 % опрошенных хотели бы получить ювелирные украшения, 5 % омичек мечтают о современных устройствах и технике.

Также у женщин спросили, что они обычно получают на 8 Марта. Оказалось, что чаще всего жительницы Омска получают в подарок цветы. В этом признались 55 % опрошенных. Конфеты получают 14 % омичек, парфюмерию и косметику – 10 %, деньги – 8 %.

Несмотря на желание получить презенты, 2 % женщин в Омске отметили, что не нуждаются в знаках внимания на 8 Марта. Кроме того, каждая седьмая омичка вообще не получает никаких подарков в Международный женский день.