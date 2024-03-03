На этот раз «волчицы» дома с разницей в 18 очков проиграли подмосковной «Спарте энд К».

На этот раз «волчицы» дома с разницей в 18 очков проиграли подмосковной «Спарте энд К».

Пока хоккеисты «Авангарда» сражались с тольяттинской «Ладой» свой очередной домашний матч проводили баскетболистки «Нефтяника-Титана». Омской команде предстояло сразиться с подмосковной командой «Спарта энд К», которая когда-то блистала в Европе, но сейчас переживает не лучшие времена.

У «Нефтяника» ситуация еще хуже. Из-за большого числа травмированных на площадку сегодня вышли лишь 8 баскетболисток. Среди них была легионер омской команды Катрина Мари Парди. Она первый раз сыграла на домашней площадке своей новой команды. Американка провела матч почти без замен и набрала 10 очков, сыграв не так ярко, как в матче против «Ники». Также почти без замен отыграла и Анна Пачурина, которая записала в актив 13 результативных баллов.

Борьбы в этом матче не получилось. Гостьи сразу ушли вперед и уже к первому перерыву оторвались на 10 очков. Дальше они удерживали добытое преимущество и победили со счетом 78:60.

А «Нефтяник-Титан», к огромному сожалению своих болельщиков, которые пришли не на хоккей, а на баскетбол, потерпели седьмое поражение подряд. Следующий матч «волчицы» проведут в Оренбурге против «Надежды» 7 марта.