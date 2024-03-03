Омск-Информ
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·Общество

Омский боец оценил шаги государства по решению демографических проблем. Он заявил, что не нужно бояться рожать детей.

Знаменитый омский боец Александр Шлеменко положительно оценил обращение президента России Владимира Путина в части продления семейной ипотеки и увеличения материнского капитала.

– Как многодетный отец, я рад был услышать эти слова. И здорово, что продлены маткапитал, семейная ипотека, вводятся дополнительные демографические программы. Но главное я хочу подчеркнуть: мы выродимся, если будем откладывать рождение детей на потом! Еще раз обращаюсь ко всем! Не бойтесь, рожайте! – написал Шлеменко в своем телеграм-канале.

Спортсмен напомнил, что у него пятеро детей и каждый из них принес семье только радость. Своим поклонникам Шлеменко пожелал того же.

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·Общество

Омский боец оценил шаги государства по решению демографических проблем. Он заявил, что не нужно бояться рожать детей.

Знаменитый омский боец Александр Шлеменко положительно оценил обращение президента России Владимира Путина в части продления семейной ипотеки и увеличения материнского капитала.

– Как многодетный отец, я рад был услышать эти слова. И здорово, что продлены маткапитал, семейная ипотека, вводятся дополнительные демографические программы. Но главное я хочу подчеркнуть: мы выродимся, если будем откладывать рождение детей на потом! Еще раз обращаюсь ко всем! Не бойтесь, рожайте! – написал Шлеменко в своем телеграм-канале.

Спортсмен напомнил, что у него пятеро детей и каждый из них принес семье только радость. Своим поклонникам Шлеменко пожелал того же.

1187