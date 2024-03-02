Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла на Красноярском тракте. Мужчина переходил «зебру» и попал под колеса грузовика. ДТП обернулось в трагедию.

Сегодня, 2 марта, около 12 часов дня в Омске на Красноярском тракте произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от гипермаркета «Лента». 41-летний водитель автомобиля «Газель» не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

Пешеходом оказался мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас личность погибшего устанавливается.

Стражи порядка организовали проверку.

·Происшествия

Авария произошла на Красноярском тракте. Мужчина переходил «зебру» и попал под колеса грузовика. ДТП обернулось в трагедию.

Сегодня, 2 марта, около 12 часов дня в Омске на Красноярском тракте произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от гипермаркета «Лента». 41-летний водитель автомобиля «Газель» не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

Пешеходом оказался мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас личность погибшего устанавливается.

Стражи порядка организовали проверку.