Омск-Информ
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·Общество

Подсветка планируется быть архитектурной. За нее готовы потратить 90 млн рублей.

В Омске на метромосту хотят установить архитектурную подсветку пролетных строений. Информация появилась на сайте госзакупок. На это власти готовы выделить 90 млн рублей.

Для архитектурной подсветки требуют различные устройства – подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные. Один из режимов не должен быть белым, а сама подсветка будет динамичной.

Отметим, что сейчас архитектурно-художественная подсветка уже есть на ремонтируемом Ленинградском мосту.

·Общество

Подсветка планируется быть архитектурной. За нее готовы потратить 90 млн рублей.

В Омске на метромосту хотят установить архитектурную подсветку пролетных строений. Информация появилась на сайте госзакупок. На это власти готовы выделить 90 млн рублей.

Для архитектурной подсветки требуют различные устройства – подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные. Один из режимов не должен быть белым, а сама подсветка будет динамичной.

Отметим, что сейчас архитектурно-художественная подсветка уже есть на ремонтируемом Ленинградском мосту.