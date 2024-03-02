Чаще всего омичи уезжают жить в другие регионы. Тех, кто уезжает в другие страны, намного меньше.

Чаще всего омичи уезжают жить в другие регионы. Тех, кто уезжает в другие страны, намного меньше.

В прошлом году Омскую область покинули 20,9 тыс. человек, а прибыли 15,7 тыс. Миграционная убыль населения составила 5,1 тыс. человек. Такие данные привел Омскстат.

Оказалось, что 12,5 тыс. человек приехали в регион из других областей, а 3,2 тыс. человек – из других государств. Омичей, которые уехали в другие регионы, стало 17,9 тыс., а в другие страны – 2,9 тыс.

Отметим, что чаще всего на ПМЖ жители региона уезжают В Казахстан, Германию и на Украину.