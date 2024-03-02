По данным синоптиков, в Международный женский день в регионе будут стоять морозы до –23 градусов.

По данным синоптиков, в Международный женский день в регионе будут стоять морозы до –23 градусов.

По данным сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», в ночь с 8 по 9 марта в Омской области ожидаются сильные морозы.

Так, столбик термометра ночью опустится до –21 градуса, местами в регионе ожидается до –23 градусов. Днем 9 марта потеплеет, и температура воздуха окажется до –12 градусов.

Согласно прогнозу сервиса, морозы в Омской области затянуться до 15 марта. Ночью столбик термометра может составлять до –20 градусов.