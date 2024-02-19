Все параметры работы ТЭЦ в норме, новых аварий на станции пока не было. ТЭЦ-5 выдает нормативные показатели.

Все параметры работы ТЭЦ в норме, новых аварий на станции пока не было. ТЭЦ-5 выдает нормативные показатели.

В штатном режиме, несмотря на сильный мороз, пока работает крупнейшая омская ТЭЦ № 5. Об этом РИА «Омск-информ» сообщили в ТГК-11, которой и принадлежит теплоэлектроцентраль.

Напомним, что в декабре прошлого года в период таких же сильных 35-градусных морозов на ТЭЦ-5 произошла авария, остановилось сразу несколько котлов. Из-за этого в квартирах потребителей ТЭЦ, а это несколько сотен тысяч человек, было не просто прохладно, а весьма холодно. Омичи массово жаловались на холодные батареи, были закрыты детские сады и школы. Стабилизировать работу ТЭЦ удалось лишь ближе к концу декабря.

В эти дни в Омске снова сильные морозы, но ТЭЦ-5 пока работает штатно и выдает нормативные параметры теплоносителя, которые соответствуют наружной температуре воздуха. А при –35 градусах это параметры, близкие к критическим.