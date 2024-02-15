Самой холодной будет ночь с субботы на воскресенье, но и дневная температура в ближайшие дни не поднимется выше –16.

Самой холодной будет ночь с субботы на воскресенье, но и дневная температура в ближайшие дни не поднимется выше –16.

МЧС предупредило жителей Омской области об аномально холодной погоде. С 15 по 19 февраля среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

– В связи с похолоданием возможно увеличение количества пожаров, происшествий на автотранспорте, а также обморожения у граждан. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать правила безопасности, – сообщают в МЧС.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью температура воздуха опустится до –26...–36 градусов. Завтра днем будет –18...–28 градусов.

В субботу ночью ожидается –24...–34 градуса. Днем немного потеплеет до –15...–25 градусов.

В ночь на воскресенье синоптики обещают –27...–32 градуса, а местами в регионе и вовсе может похолодать до –38. Днем будет –16...–26.