Режим «черного неба» в городе продлится до 11:00 часов. В это время в воздухе не будут рассеиваться вредные примеси.

Режим «черного неба» в городе продлится до 11:00 часов. В это время в воздухе не будут рассеиваться вредные примеси.

Сегодня, 19 февраля, в Омске в очередной раз ввели режим НМУ первой степени опасности. По данным метеорологов, длится он будет до 11:00 часов.

– На территории Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, – заявили в пресс-службе ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Отметим, что сейчас в Омске стоят аномальные морозы. Утром температура воздуха составляла –32 градуса. В январе режим «черного неба» объявляли около шести раз.