Метеорологи предупреждают о смоге с утра.

Сегодня, 2 апреля, в Омской области дневная температура воздуха составит +7…+12 °С. В дальнейшем, 3 и 4 апреля, регион будет во власти атлантических циклонов с фронтальными разделами, говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

Циклоны будут способствовать дождям разной интенсивности и усилению ветра порывами до 15–20 м/с. К тому же омичей ждут и магнитные бури, апрель 2025 года станет испытанием для метеозависимых людей. Долгая серия магнитных бурь ожидается на ближайшие 19 дней.

Добавим, что до восьми утра 2 апреля в Омске и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется НМУ первой степени опасности.

Гидрологическая обстановка напряженная, 2 и 3 апреля на реке Ишим в районе села Ильинка ожидается достижение опасного явления «половодье» с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий.