Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Неблагоприятные метеоусловия будут действовать на территории города до 10:00 часов.

Сегодня, 30 мая, в Омске в очередной раз объявили режим «черного» неба. Как сообщали в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС, действовать он будет до 10:00 часов.

– Объявлен режим НМУ первой степени опасности. На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, – добавили метеорологи.

Режима НМУ в городе не было с 16 мая.

·Общество

Неблагоприятные метеоусловия будут действовать на территории города до 10:00 часов.

Сегодня, 30 мая, в Омске в очередной раз объявили режим «черного» неба. Как сообщали в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС, действовать он будет до 10:00 часов.

– Объявлен режим НМУ первой степени опасности. На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, – добавили метеорологи.

Режима НМУ в городе не было с 16 мая.