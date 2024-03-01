Американский нападающий рассказал, почему не стал драться, но отметил партнеров, которые не побоялись постоять друг за друга.

Американский нападающий рассказал, почему не стал драться, но отметил партнеров, которые не побоялись постоять друг за друга.

Одним из самых ярких эпизодов в первом матче серии плей-офф между «Авангардом» и «Ладой» стала массовая драка. Одним из ее участников, правда, не самых активных, стал американский нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Форвард мог схлестнуться с игроком «Лады» Донатом Стальновым, но вызов не принял. Американец объяснил, почему так произошло, а также похвалил своих партнеров.

- Он подъехал, схватил меня. Но какой смысл драться, когда счет 5:1 и остается 20 секунд играть. Я тоже просто держал его и не хотел, чтобы какая-то глупость произошла. В этом не было никакой нужды, - рассказывает Рид Буше. – Что касается самой драки, то такое случается. Противник был расстроен, негодовал. У них была возможность выплеснуть свои эмоции на нашем первом звене. Здорово, что ребята постояли друг за друга.

По словам американского нападающего, игроки «Лады» не отличаются грубостью. Но сейчас идет плей-офф, и накал страстей другой. Буше не думает, что за этой дракой последует продолжение.

Также в игре с «Ладой» лучший снайпер «Авангарда» забросил шайбу, прервав свою голевую засуху. Он очень доволен этим обстоятельством.

- Облегчение, конечно, чувствуется. Моменты были на протяжении всех последних игр. Здорово, что шайба все-таки залетела в ворота, - говорит Буше.

Что касается действий команды в первом матче плей-офф, то американский нападающий признался, всем доволен, а «Лада», по его мнению, показала не самую лучшую игру.