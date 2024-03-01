Американский нападающий рассказал, почему не стал драться, но отметил партнеров, которые не побоялись постоять друг за друга.
Одним из самых ярких эпизодов в первом матче серии плей-офф между «Авангардом» и «Ладой» стала массовая драка. Одним из ее участников, правда, не самых активных, стал американский нападающий «Авангарда» Рид Буше.
Форвард мог схлестнуться с игроком «Лады» Донатом Стальновым, но вызов не принял. Американец объяснил, почему так произошло, а также похвалил своих партнеров.
- Он подъехал, схватил меня. Но какой смысл драться, когда счет 5:1 и остается 20 секунд играть. Я тоже просто держал его и не хотел, чтобы какая-то глупость произошла. В этом не было никакой нужды, - рассказывает Рид Буше. – Что касается самой драки, то такое случается. Противник был расстроен, негодовал. У них была возможность выплеснуть свои эмоции на нашем первом звене. Здорово, что ребята постояли друг за друга.
По словам американского нападающего, игроки «Лады» не отличаются грубостью. Но сейчас идет плей-офф, и накал страстей другой. Буше не думает, что за этой дракой последует продолжение.
Также в игре с «Ладой» лучший снайпер «Авангарда» забросил шайбу, прервав свою голевую засуху. Он очень доволен этим обстоятельством.
- Облегчение, конечно, чувствуется. Моменты были на протяжении всех последних игр. Здорово, что шайба все-таки залетела в ворота, - говорит Буше.
Что касается действий команды в первом матче плей-офф, то американский нападающий признался, всем доволен, а «Лада», по его мнению, показала не самую лучшую игру.