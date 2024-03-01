Сервис «Яндекс. Карты» описывает дорожную ситуацию предельно лаконично – «Город стоит».
Омск сковали девятибалльные пробки, сообщает сервис «Яндекс. Карты». Преимущественно красным выглядит большой участок от улицы Богдана Хмельницкого и далее по направлению к центру города. Практически стоят, судя по снимку карты, улицы Гагарина и Маршала Жукова – преимущественно по направлению к центру города.
Помимо вечера пятницы, когда заторы не редкость, ситуацию осложняет начавшийся снегопад. К тому же не стоит забывать, что сегодня проводит первый матч в плей-офф «Авангард», встречающийся с тольяттинской «Ладой». Наверняка некоторые омичи захотят добраться к «G-Drive Арене» на своих автомобилях. Участок Левобережья также не выглядит свободным.
Кое-где, помимо объективных факторов, задерживают движение также мелкие ДТП, поломки общественного транспорта или личных автомобилей.