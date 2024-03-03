По словам депутата Госдумы, возможность пересдачи ЕГЭ – это шаг не к отмене экзамена, а к его долгожданному реформированию.

По словам депутата Госдумы, возможность пересдачи ЕГЭ – это шаг не к отмене экзамена, а к его долгожданному реформированию.

Депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал РИА «Омск-информ» инициативу президента Владимира Путина дать выпускникам школ возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Это предложение Путин озвучил во время послания федеральному Собранию.

По словам Олега Смолина, инициатива президента хорошая, но она не решит всех проблем, связанных с единым госэкзаменом.

– Инициативу оцениваю положительно, но коренных проблем ЕГЭ она не решает, – заявил Олег Смолин. – Почему оцениваю положительно? ЕГЭ имеет огромную цену для выпускников – как материальную (большинство нанимают репетиторов), так и жизненную – от ЕГЭ зависит попадание в хороший вуз на бюджетное место. ЕГЭ – это всегда стресс. Дополнительная возможность сдать ЕГЭ – это всегда снижение стресса, дополнительное право на ошибку. Решение президента в пользу выпускников, поэтому я его поддерживаю.

Также Олег Смолин перечислил основные проблемы ЕГЭ, которые возможность пересдачи одного из экзаменов точно не решит.

– Во-первых, это разрушение основ общего образования, во-вторых, это репетиторы – на них очень большие затраты, в-третьих, ЕГЭ – враг воспитания. Не поддаются формализации гуманитарные предметы! А ЕГЭ – это формализация. Даже Пушкин бы не сдал ЕГЭ по литературе, учитывая то, как организован экзамен! – заявил депутат, добавив, что ЕГЭ должен быть приговорен к высшей мере… совершенствования.

По мнению эксперта, инициатива президента не является первым шагом к отмене ЕГЭ, скорее, это первый шаг к реформированию единого госэкзамена.