Парни, 15 и 19 лет, обманывали пенсионеров, работая курьерами жуликов. Их заработок раскрылся, и теперь они находятся под стражей.

Парни, 15 и 19 лет, обманывали пенсионеров, работая курьерами жуликов. Их заработок раскрылся, и теперь они находятся под стражей.

В Крутинском районе две пенсионерки, 74 и 79 лет, стали жертвами мошенников. Пособников аферистов уже задержали. Одного из них поймали в Тюменской области, а второго на территории Омской области.

Оказалось, что первой пенсионерке позвонили на стационарный телефон. В трубке она услышала мужской голос, собеседник представился адвокатом. Мужчина сообщил, что сноха бабушки, которая проживает в Германии, стала виновницей ДТП, и теперь для избежания уголовной ответственности нужна крупная сумма денег. Уже в течение часа на пороге дома появился молодой человек, который, как заверил звонивший, был юристом. Он должен был забрать деньги и привезти их в Омск, чтобы передать родственнице. Так жуликам удалось похитить 1,4 млн рублей.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что курьером мошенников являлся 19-летний житель Тюкалинского района. К потерпевшей он приехал на такси, которое ему оплатили работодатели, координирующие его действия в мессенджере. Там же молодой человек и нашел незаконный заработок, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Позже выяснилось, что в Тюменской области парень обманул еще троих пожилых людей в возрасте от 70 до 88 лет. В этом регионе его и задержали.

У второй пенсионерки была такая же история обмана. Она собрала 207 тыс. рублей, вышла за ограду дома, где ее уже ждал курьер, и отдала деньги. На этот раз жуликом оказался 15-летний омич. Он успел перевести своим кураторам 54 тыс. рублей.

По двум инцидентам стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистов заключили под стражу.